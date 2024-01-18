Восемь фур за шесть часов: таможня предупреждает о проблемах с выездом в Литву

На границе Калининградской области с Литвой вновь возникли проблемы из-за медленной работы второй стороны. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

«18 января с 9.00 до 15.00 литовские таможенники приняли всего восемь грузовых транспортных средств, следовавших из Калининградской области в Литву. Из-за медленной работы сопредельной стороны перед пунктом пропуска Чернышевское-Кибартай образовалась очередь из 30 большегрузов. Еще 25, уже оформленные российскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе», — сообщили калининградские таможенники.

В сообщении подчеркивается, что официальных разъяснений от литовской стороны в адрес Калининградской областной таможни не поступало.