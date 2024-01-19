Горвласти разрабатывают документацию для ремонта участка улицы Ломоносова

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Власти Калининграда планируют отремонтировать участок улицы Ломоносова. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе городской администрации.

На настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация, отремонтировать хотят участок от Советского проспекта до улицы Борзова.

Согласно ответу пресс-службы, ремонт предполагает доведение параметров проезжей части до нормативных, устройство тротуаров, пешеходных переходов, закрытой системы водоотведения и остановок общественного транспорта.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда», детали проекта будут рассмотрены после определения сметной стоимости и заключения государственной экспертизы.

О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили сами жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведется уже много лет и требует переосмысления из-за изменившихся нормативов.



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