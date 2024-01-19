В поселке Шоссейное выставили на продажу гостиничный комплекс Lаs Pаlmаs

В поселке Шоссейное Гурьевского округа продается гостиничный комплекс Lаs Pаlmаs. Объявление о продаже недвижимости появилось на Авито.



Собственник оценивает стоимость имущества в 150 млн рублей.

Гостинично-развлекательный комплекс находится рядом с Голубыми озерами. Общая площадь объекта составляет 2907 кв. метров, он включает в себя четыре здания: трехэтажный мотель, кафе, двухэтажную сауну и котельную. На территории гостиницы находятся детская игровая площадка и охраняемая парковка.

Как указано на Авито, сейчас гостиничный комплекс не эксплуатируется и находится на стадии реконструкции.