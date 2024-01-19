ГИБДД предупреждает калининградских водителей об ухудшении погодных условий

Областная Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погодных условий в пятницу, 19 января. По прогнозам синоптиков с 12:00 в регионе ожидаются смешанные осадки, говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.



Автомобилистам рекомендуют выбирать скорость, которая позволяет полностью контролировать движение транспортного средства, и учитывать интенсивность трафика. Пешеходов призывают быть «максимально бдительными в условиях непогоды».