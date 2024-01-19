ГИБДД предупреждает калининградских водителей об ухудшении погодных условий

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Областная Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погодных условий в пятницу, 19 января. По прогнозам синоптиков с 12:00 в регионе ожидаются смешанные осадки, говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

Автомобилистам рекомендуют выбирать скорость, которая позволяет полностью контролировать движение транспортного средства, и учитывать интенсивность трафика. Пешеходов призывают быть «максимально бдительными в условиях непогоды».

По данным сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу в регионе ожидаются смешанные осадки в виде снега и крупы «с риском гроз и локальных шквалов до 14-18 м/с». Водителей предупреждают о периодическом ухудшении видимости на дорогах и снежных заносах.

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