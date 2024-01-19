Фонд капремонта купил китайский автомобиль за 2,8 млн рублей

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Фонд капитального ремонта решил обзавестись новым автомобилем за 2,8 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В требованиях к поставщику указано доставить ФКР в течении 20 дней (или ранее) серебристый седан с черным салоном. Обязательное условие — автомобиль не ранее 2023 года выпуска с гарантией на 36 месяцев (или 100 000 км пробега).

Победителем аукциона стало ООО «Автотема моторс» из Калининграда, которое занимается продажей, обменом, срочным выкупом и комиссионной продажей машин. Как пояснили в пресс-службе ФКР «Новому Калининграду», решение приобрести автомобиль было связано «с расширением штата для проведения мониторинга, авторского надзора и осуществления контроля капитального ремонта во всех муниципалитетах Калининградской области». «У учреждения на 100 человек 500 домов в 22 муниципалитетах в год и всего было две машины», — сообщили в пресс-службе.

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