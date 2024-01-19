Собственник «Храброво» запланировал двухэтажную пристройку к зданию аэропорта

Собственник аэропорта «Храброво» — холдинг «Новапорт» — приступил к реализации проекта по реконструкции аэровокзального комплекса. Компания утвердила техзадание, по которому запланирована двухэтажная пристройка к основному зданию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Храброво» Александра Корытного.



«Руководством холдинга принято принципиальное решение о реконструкции „Храброво“. Речь идет о проекте по расширению площадей аэропорта для увеличения его возможностей по приему постоянно растущего пассажиропотока. На сегодня уже выдано техзадание», — сказал Корытный.

По его словам, общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе приема багажа, составит 10 тысяч квадратных метров. Предполагается, что после реконструкции «Храброво» будут способен обслуживать в год порядка 6,5-7 млн пассажиров. На сегодня мощности аэропорта позволяют принимать до 5 млн человек.

«Планируется, что в течение 2024 года мы завершим все проектные работы и выберем подрядчика. Непосредственно строительство новой пристройки начнется в 2025 году», — отметил Корытный.

Он напомнил, что по итогам 2023 года «Храброво» вышел на рекорд в своей истории, обеспечив пассажиропоток в 4,3 млн человек. Это на 14,9% больше, чем годом ранее.