Собственник «Храброво» запланировал двухэтажную пристройку к зданию аэропорта

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Собственник аэропорта «Храброво» — холдинг «Новапорт» — приступил к реализации проекта по реконструкции аэровокзального комплекса. Компания утвердила техзадание, по которому запланирована двухэтажная пристройка к основному зданию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Храброво» Александра Корытного.

«Руководством холдинга принято принципиальное решение о реконструкции „Храброво“. Речь идет о проекте по расширению площадей аэропорта для увеличения его возможностей по приему постоянно растущего пассажиропотока. На сегодня уже выдано техзадание», — сказал Корытный.

По его словам, общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе приема багажа, составит 10 тысяч квадратных метров. Предполагается, что после реконструкции «Храброво» будут способен обслуживать в год порядка 6,5-7 млн пассажиров. На сегодня мощности аэропорта позволяют принимать до 5 млн человек.

«Планируется, что в течение 2024 года мы завершим все проектные работы и выберем подрядчика. Непосредственно строительство новой пристройки начнется в 2025 году», — отметил Корытный.

Он напомнил, что по итогам 2023 года «Храброво» вышел на рекорд в своей истории, обеспечив пассажиропоток в 4,3 млн человек. Это на 14,9% больше, чем годом ранее.

Сейчас площадь аэровокзального комплекса «Храброво» составляет 40 тысяч квадратных метров. Как сообщал ранее Александр Корытный, на время реконструкции в Калининград могут перевезти модульную конструкцию терминала из Минеральных Вод. «Его мы привезем сюда и поставим как еще один дополнительный терминал, который будет на период возможного коллапса нас выручать, пока будет идти основное строительство», — пояснял гендиректор «Храброво».

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