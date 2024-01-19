СМИ: за год рост цен на авиаперелеты на калининградском направлении составил 20%

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В 2023 году рост цен на авиаперевозки на калининградском направлении составил 20%. Об этом пишет «Бизнес ФМ Калининград» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия». 

Калининград занял 6-е место в списке наиболее подорожавших авианаправлений. Наибольший рост цен зафиксирован на рейсах в Минеральные Воды (+50% к стоимости перелета в 2022 году, до 14,8 тысячи рублей за билет на одного человека туда-обратно). На 49% выросли за год цены на рейсы в Махачкалу (средняя цена 15,6 тысячи рублей). Полеты в Санкт-Петербург подорожали на 33%, до средней отметки 10,7 тысячи рублей, в Уфу — на 30% до 9,5 тысячи, в Москву — на 29% до 10-ти тысяч.

При этом средняя цена на перелет в эконом-классе по России выросла за 2023 год на 22,2%, в декабре достигнув отметки 7,6 тысячи рублей за тысячу километров полета. В 2022 году авиабилеты подорожали на 15,6%. 

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