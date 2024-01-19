В Калининградской области ожидается усиление ветра и метель

В Калининградской области утром 20 января ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

По словам специалистов, также прогнозируется снегопад, метель при видимости 500-1000 метров.

Об ухудшении видимости на дорогах также предупреждают эксперты сообщества «Погода и метеоявления Калининградской области». «Обширная полоса конвективных снегопадов накрыла практически все побережье и смещается к Калининграду, центру и северу области, восточную часть региона осадки затронут после обеда. Местами ожидается метель и поземок», — утверждают синоптики.