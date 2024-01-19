«Они написали заместителю»: глава администрации Черняховска пожаловался на фейковый аккаунт

«Они написали заместителю»: глава администрации Черняховска пожаловался на фейковый аккаунт
Сергей Булычев. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Неизвестные создали фейковый аккаунт главы администрации Черняховского городского округа Сергея Булычева в «Телеграм» и начали рассылать сообщения его подчиненным. «Новому Калининграду» Булычев пояснил, что узнал о создании этого аккаунта от своей заместительницы.

«Мне позвонила моя заместитель Ирина Петровна Душакевич и сказала: „Сергей Васильевич, от вас пришло сообщение „Ира, как освободишься, позвони““. Но я никогда к ней не обращался по имени, всегда по имени и отчеству, и подпись там английской раскладкой была. Больше никто мне не звонил, но я счел нужным предупредить на всякий случай, если какая-то ересь пойдет».

Жалобу на фейковый аккаунт глава администрации пока не писал, но пообещал заняться этим, как выйдет с больничного. Пока же он опубликовал в своем личном канале сообщение со следующим содержанием: «Мошенники создали в телеграм фейковый аккаунт с моими данными и рассылают сообщения! Друзья, игнорируйте такие сообщения. Если у вас есть ко мне вопросы — звоните».

Ранее на фейковые аккаунты в «Телеграм» жаловались губернатор Антон Алиханов и глава Гусевской администрации Александр Китаев.

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