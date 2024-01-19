Власти Калининграда просят жителей отказаться от поездок на личных авто в выходные

Администрация Калининграда призывает жителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте в субботу и воскресенье, 20 и 21 января, в связи с погодными условиями. «Просим горожан по возможности на выходных отказаться от поездок на личном авто. Общественный транспорт будет ходить как в будние дни», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале мэрии.



Калининградцев также просят не парковать автомобили на обочинах дорог в местах, где они могут помешать проезду снегоуборочной техники. «Даже если стоянка вдоль дороги разрешена, убедитесь что для проезда спецтехники остаётся не менее трех метров», — обратились к жителям в администрации.

По сведениям синоптиков, в субботу, 20 января, в регионе ожидается снег, ночью и утром местами метель. В ночные часы похолодает до 0... −4°C, днем температура составит 0... +4°C. На дорогах возможны гололедица и снежный накат. Воскресенье пройдет без существенных осадков. При этом ночью метеорологи прогнозируют похолодание до −3... −8°C, днем ожидается −2... +4°C. На дорогах возможна гололедица.