Эксперт: многие калининградские бездомные трудоустроены и снимают жилье

Все новости по теме: Благотворительность

Большинство трудоспособных бездомных в Калининграде занимаются поденными работами — заработок может достигать 2500 рублей в день. Об этом рассказала руководитель общественной организации «Сила людей» Мария Шпунтенкова в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 19 января.

Как сообщила руководитель организации, бездомных людей трудоспособного возраста встретить днем в городе сложно: «Они, как правило, занимаются поденной работой, — поясняет она. — Утром приезжает автомобиль, и работодатель забирает их на тяжелые работы: они кладут кирпич, они плитку асфальтную кладут. То есть днем их, как правило, и нет».

Мария Шпунтенкова отметила, что оплата труда таких людей в день достигает 2500 рублей при хороших условиях. Это позволяет им снять хостел, поесть. Но многие, как отмечает руководитель организации, не умеют экономить, из-за этого часто лишаются арендованного жилья. Тунеядцев среди бездомных около 30%.

По словам эксперта, эта группа считается крайне уязвимой и самой незащищенной: бездомных часто избивают. Смертей в год фиксируют около 3-4, часто из-за обморожения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter