Эксперт: многие калининградские бездомные трудоустроены и снимают жилье

Большинство трудоспособных бездомных в Калининграде занимаются поденными работами — заработок может достигать 2500 рублей в день. Об этом рассказала руководитель общественной организации «Сила людей» Мария Шпунтенкова в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 19 января.



Как сообщила руководитель организации, бездомных людей трудоспособного возраста встретить днем в городе сложно: «Они, как правило, занимаются поденной работой, — поясняет она. — Утром приезжает автомобиль, и работодатель забирает их на тяжелые работы: они кладут кирпич, они плитку асфальтную кладут. То есть днем их, как правило, и нет».

Мария Шпунтенкова отметила, что оплата труда таких людей в день достигает 2500 рублей при хороших условиях. Это позволяет им снять хостел, поесть. Но многие, как отмечает руководитель организации, не умеют экономить, из-за этого часто лишаются арендованного жилья. Тунеядцев среди бездомных около 30%.

По словам эксперта, эта группа считается крайне уязвимой и самой незащищенной: бездомных часто избивают. Смертей в год фиксируют около 3-4, часто из-за обморожения.

