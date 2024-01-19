В России хотят создать «цифровые профили» мигрантов

До конца 2024 года в России планируют внедрить систему «цифрового профиля» для мигрантов. Это следует из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики, сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, в «профиле» намерены объединить данные миграционного учета, которые содержатся в различных ведомственных системах по каждому иностранному гражданину. Эту работу должны будут проводить Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. Сделать это нужно до 10 декабря текущего года.

«Власти ожидают, что подобное решение позволит обеспечить достоверное подтверждение личности иностранцев, прибывающих в страну. В системе планируется использовать в том числе биометрические данные», — отмечает ТАСС.

Также въезжающие в безвизовом порядке граждане иностранных государств смогут направлять электронное уведомление о планируемом прибытии в Россию с помощью цифрового профиля. Кроме того, механизм позволит мигрантам пользоваться Госуслугами, сообщает агентство.