Социолога Григория Юдина признали иноагентом

Социолога Григория Юдина признали иноагентом
Григорий Юдин. Фото: IvanA / Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Минюст РФ признал социолога Григория Юдина иноагентом, сообщается на сайте ведомства.

«Юдин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации», — отмечается в публикации.

Григорий Юдин - российский социолог, кандидат философских наук, сын философа Бориса Юдина. Работал в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), Высшей школе экономики и др.

Также в реестр иностранных агентов 19 января внесли политиков Евгению Чирикову, Владислава Живицу, журналистку Лолу Тагаеву, лекторий «Живое слово», «Комитет ингушской независимости» и др.


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