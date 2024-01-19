Социолога Григория Юдина признали иноагентом

Минюст РФ признал социолога Григория Юдина иноагентом, сообщается на сайте ведомства.

«Юдин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации», — отмечается в публикации.

Григорий Юдин - российский социолог, кандидат философских наук, сын философа Бориса Юдина. Работал в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), Высшей школе экономики и др.



Также в реестр иностранных агентов 19 января внесли политиков Евгению Чирикову, Владислава Живицу, журналистку Лолу Тагаеву, лекторий «Живое слово», «Комитет ингушской независимости» и др.