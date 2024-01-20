Более 400 дворников и вся техника: Дятлова рассказала о расчистке Калининграда от снега

Расчистка Калининграда от снега ведется круглосуточно, используется вся имеющаяся в наличии техника. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова.

«„Чистота“ продолжает работать в круглосуточном режиме. Не ждём окончания снегопада, вывели ночью на дороги всю имеющуюся технику— 20 снегоуборочных машин и 15 машин малой механизации. Занимались плужением снежных масс на основных магистралях, дополнительно обрабатывали мосты и путепроводы. За последние сутки израсходовали 160 кубов солевого раствора. Более 420 тонн пескосоляной смеси ушло на противогололёдную обработку дорог и тротуаров. На очистке пешеходных дорожек работают более 400 дворников», — сообщила глава администрации Калининграда.

Елена Дятлова уточнила, что, поскольку по прогнозам снег ожидается и в выходные, «Чистота» будет работать в субботу и воскресенье в усиленном режиме. При этом калининградцев просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе техники.