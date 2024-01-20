Медики перинатального центра спасли от слепоты малыша, родившегося на 27-й неделе

Медики перинатального центра спасли от слепоты малыша, родившегося на 27-й неделе
Фото пресс-службы областного правительства
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Уникальную для региона процедуру на минувшей неделе провели специалисты Регионального перинатального центра. Благодаря этому удалось сохранить зрение младенцу, родившемуся значительно раньше положенного срока. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Малыш родился 30 октября на сроке 26 недель и 5 дней с весом 790 граммов. Чтобы его спасти, его маме экстренно провели кесарево сечение. В течение двух месяцев состояние мальчика оставалось тяжелым, он находился на искусственной вентиляции легких, получал интенсивную терапию. В процессе выхаживания у ребенка началась ретинопатия недоношенных в активной форме, которая приводит к полной слепоте. причем развивалась она с центральной локализацией процесса, при которой стандартный метод лечения неэффективен.

У врачей было всего 72 часа на то, чтобы принять решение о выборе методики для спасения зрения младенца. Специалисты учреждения провели экстренное совещание с экспертами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и выбрали единственно возможную в данной ситуации тактику ведения малыша. Ребенку ввели в глазное яблоко специальный препарат — ингибитор сосудистого роста. Данный метод, тормозящий отслойку сетчатки и препятствующий развитию слепоты у новорожденных, в Калининградской области применили впервые.

После процедуры в ходе динамического наблюдения офтальмолог отметил значительное улучшение состояния сетчатки и снижение активности патологического процесса. Таким образом, удалось предотвратить потерю зрения у глубоко недоношенного ребенка, в результате чего он мог стать инвалидом.

Сегодня состояние малыша, по словам врачей, не вызывает опасения. Мальчик еще находится в кювезе, но переведен на полностью самостоятельное дыхание со вспомогательной вентиляцией, растет, прибавил в весе почти до 2 килограммов. В ближайшие дни планируется его перевод в отделение патологии новорожденных на совместное пребывание с мамой, где он проведет еще около месяца, и затем его выпишут домой.

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