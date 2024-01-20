В РЖД запрещают высадку животных из поезда после гибели выброшенного проводницей кота

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ОАО «РЖД» вносит изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, после гибели кота, высаженного проводницей из поезда в Кирове. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеграм-канал РЖД.

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — говорится в сообщении.

В компании выразили сожаление в связи с гибелью кота Твикса и принесли извинения его владельцам.Как уточняет информагентство, 11 января родственник хозяев кота вез его в поезде «Екатеринбург-Санкт-Петербург», в пути животное выбралось из переноски. Проводница, опросив присутствующих, не нашла хозяина и, решив, что кот беспризорный и случайно забрел во время стоянки поезда, выпустила его на улицу. 20 января волонтеры нашли тело пропавшего животного.

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