Запрет на высадку из поездов животных без хозяев хотят распространить на пригород

РЖД планирует ввести запрет на высадку животных без хозяев из пригородных поездов. Об этом рассказал журналистам замгендиректора РЖД Иван Колесников, пишет ТАСС.

«На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО „РЖД“ и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний. Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка», — сказал он, уточнив, что запрет будет введен уже в этом году, поскольку это не займет много времени.

Напомним, в январе этого года ОАО «РЖД» запретило высадку животных без хозяев из поездов дальнего следования после гибели выброшенного проводницей «домашнего» кота.