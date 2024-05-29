Запрет на высадку из поездов животных без хозяев хотят распространить на пригород

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РЖД планирует ввести запрет на высадку животных без хозяев из пригородных поездов. Об этом рассказал журналистам замгендиректора РЖД Иван Колесников, пишет ТАСС.

«На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО „РЖД“ и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний. Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка», — сказал он, уточнив, что запрет будет введен уже в этом году, поскольку это не займет много времени.

Напомним, в январе этого года ОАО «РЖД» запретило высадку животных без хозяев из поездов дальнего следования после гибели выброшенного проводницей «домашнего» кота.

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