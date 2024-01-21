Власти предупреждают об очередном усилении ветра в Калининградской области

В воскресенье ожидается новое усиление ветра. Об этом сообщает администрация Калининграда в соцсетях.



«На улице пока легкий мороз и тихо, но синоптики предупреждают, что во второй половине дня в Калининградской области ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 12-17 м/с», — отметили в администрации. Горожан просят быть осторожными. Тех, кто стал свидетелем падения деревьев, рекламных конструкций, обрывов линий электропередач, просят сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 59-64-00.

Как отмечает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», уже в понедельник ожидаются плюсовая температура и дожди.