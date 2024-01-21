МЧС предлагает создать для населения убежища шаговой доступности

МЧС России подготовило проект постановления правительства, которым предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ, полученный из МЧС на информационный запрос.



«Разработан проект постановления правительства РФ „О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны“. Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — цитирует агентство пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день наиболее эффективным и безальтернативным способом защиты людей по месту жительства являются укрытия «в заглубленных помещениях», которые находятся вблизи от мест их проживания. «Для этого достаточно обеспечить такие помещения средствами первичного жизнеобеспечения (вода, канализация, освещение, вентиляция, отопление)», — отметили в МЧС.

Основные требования к заглубленным помещениям, пригодным для укрытия населения, впервые изложены в ГОСТ, утвержденном в 2023 году, — документ вступит в силу с марта.