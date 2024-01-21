МЧС предлагает создать для населения убежища шаговой доступности

Все новости по теме: Безопасность

МЧС России подготовило проект постановления правительства, которым предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ, полученный из МЧС на информационный запрос.

«Разработан проект постановления правительства РФ „О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны“. Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — цитирует агентство пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день наиболее эффективным и безальтернативным способом защиты людей по месту жительства являются укрытия «в заглубленных помещениях», которые находятся вблизи от мест их проживания. «Для этого достаточно обеспечить такие помещения средствами первичного жизнеобеспечения (вода, канализация, освещение, вентиляция, отопление)», — отметили в МЧС.

Основные требования к заглубленным помещениям, пригодным для укрытия населения, впервые изложены в ГОСТ, утвержденном в 2023 году, — документ вступит в силу с марта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter