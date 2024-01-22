Горвласти зафиксировали рост числа пассажиров в общественном транспорте в день сильного снегопада

В день сильного снегопада 20 января калининградцы совершили на общественном транспорте на 5000 поездок больше, чем обычно. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация округа.



«Если 13 января „Центр организации движения и пассажирских перевозок“ зафиксировал 150 844 поездок, то 20 января — 155 823. Так что спасибо горожанам, которые откликнулись на наш призыв отказаться от личного транспорта в пользу общественного», — отмечается в сообщении.

В условиях непогоды на линии работало более 250 автобусов, более 40 трамваев и троллейбусов. Как утверждают горвласти, отставания от привычной скорости движения у транспорта практически не было, во время сильного снегопада задержка в пути не превышала 15 минут. Серьезных срывов расписания общественного транспорта не зафиксировано.

В администрации города напомнили, что обо всех сбоях в работе общественного транспорта необходимо сообщать в «Центр организации движения и пассажирских перевозок» по телефону 8 (4012) 338-868.