В Калининградской области ликвидировали одну из Сосновок

В Гурьевском округе ликвидировали поселок Сосновка путем его объединения с близлежащим населенным пунктом. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Калининградской области, опубликовано на портале правовой информации.



В соответствии с документом, на территории Гурьевского округа образовывается новый населенный пункт путем объединения поселков Сосновка и Рыбное. Образованному населенному пункту присвоено название «Рыбное».

Отметим, что поселки с названием Сосновка есть также в Зеленоградском, Правдинском, Полесском, Багратионовском округах.