В Эстонии учителя начали бессрочную забастовку

В понедельник, 22 января, в Эстонии началась бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ, недовольных размером зарплаты. Об этом пишет «Интерфакс».

Союз педагогов выступает за увеличение минимальной заработной платы учителям до 1835 евро и за заключение долгосрочного соглашения с государством, гарантирующего установление к 2027 году средней заработной платы учителей в размере 120 процентов от средней зарплаты по стране.

В акции протеста участвуют 330 школ и 9471 учитель, а 24 января с трехдневной забастовкой солидарности к ним присоединятся работники дошкольных заведений, профессиональных школ и учебных заведений по интересам. Общее число участников акции протеста составит более 18 тыс. человек.

Также уточняется, что 22 января в Таллине запланирован митинг у здания парламента, а через два дня аналогичный митинг пройдет в студенческом городе Тарту.