В Калининграде утвердили график летних отключений горячей воды

Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Власти Калининграда утвердили план профилактического ремонта источников теплоэнергии. Об этом сообщили в понедельник, 22 января, в «Калининградтеплосети». Муниципальное учреждение опубликовало в официальном Telegram-канале график летних отключений горячей воды в городе.

Ремонт теплостанций запланирован в следующие периоды:

— РТС «Северная» — с 31 июля по 13 августа;

— РТС «Красная» — с 29 мая по 11 июня;

— РТС «Восточная» — с 26 июня по 9 июля;

— ТЭЦ-1 (магистрали № 1 и № 2) — с 31 июля по 13 августа;

— ТЭЦ-1 (магистраль № 3) — с 26 июня по 9 июля;

— РТС «Южная» — с 22 мая по 4 июня;

— РТС «Цепрусс» — с 15 мая по 28 мая;

— ТЭЦ-2 — с 5 июня по 18 июня;

— РТС «Балтийская» — с 19 июня по 2 июля;

— РТС «Прибрежная» — с 5 июня по 18 июня;

— РТС «Горького, 166» — с 14 августа по 27 августа;

— РТС «Чкаловск» — с 17 июля по 30 июля;

— котельная ООО «Балтптицепром» (микрорайон А.Космодемьянского) — с 3 июля по 16 августа.

Подробный график отключений с привязкой многоквартирных домов к тепловым источникам в «Калининградтеплосети» пообещали представить позднее.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter