В Калининграде утвердили график летних отключений горячей воды

Власти Калининграда утвердили план профилактического ремонта источников теплоэнергии. Об этом сообщили в понедельник, 22 января, в «Калининградтеплосети». Муниципальное учреждение опубликовало в официальном Telegram-канале график летних отключений горячей воды в городе.



Ремонт теплостанций запланирован в следующие периоды:

— РТС «Северная» — с 31 июля по 13 августа;

— РТС «Красная» — с 29 мая по 11 июня;

— РТС «Восточная» — с 26 июня по 9 июля;

— ТЭЦ-1 (магистрали № 1 и № 2) — с 31 июля по 13 августа;

— ТЭЦ-1 (магистраль № 3) — с 26 июня по 9 июля;

— РТС «Южная» — с 22 мая по 4 июня;

— РТС «Цепрусс» — с 15 мая по 28 мая;

— ТЭЦ-2 — с 5 июня по 18 июня;

— РТС «Балтийская» — с 19 июня по 2 июля;

— РТС «Прибрежная» — с 5 июня по 18 июня;

— РТС «Горького, 166» — с 14 августа по 27 августа;

— РТС «Чкаловск» — с 17 июля по 30 июля;

— котельная ООО «Балтптицепром» (микрорайон А.Космодемьянского) — с 3 июля по 16 августа.

Подробный график отключений с привязкой многоквартирных домов к тепловым источникам в «Калининградтеплосети» пообещали представить позднее.