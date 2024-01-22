В Калининграде меняют зоны охраны еврейского приюта, рядом намерены восстановить довоенное здание

В Калининграде внесли изменения в проект охранных зон еврейского сиротского приюта рядом с синагогой по адресу: ул. Октябрьская, 3. Результаты историко-культурной экспертизы были опубликованы на сайте Службы государственной охраны объектов культурного наследия.



Согласно представленной документации, на одном из участков в непосредственной близости от исторического здания разрешено заниматься капитальным строительством при том условии, если работы предполагают полную сохранность памятника. Согласно экспертизе, на одном из примыкающих к сиротскому приюту земельных участков можно застроить до 98% территории. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областного правительства, решение изменить зоны охраны сиротского приюта связано с желанием восстановить утраченное здание с башенкой, располагавшееся вплотную к исторической постройке.

Экспертная оценка была дана специалистами из Санкт-Петербурга, заказчиком указана компания «ГЕОконтроль», зарегистрированная в Балтийске.

Напомним, ранее еврейская община Калининграда сообщала о планах построить рядом с синагогой семиэтажный общинный дом. Здание с гостиницей, апартаментами, офисами и фитнес-центром хотели расположить на пересечении ул. Октябрьской и Солнечного бульвара, напротив Рыбной деревни и Медового моста на остров Канта.

Как сообщает сайт «Пруссия39», еврейский сиротский приют был построен в 1905 году по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Во время войны здание серьезно пострадало, в советский период истории города оно было восстановлено в сильно измененном виде. В 2007 году здание сиротского еврейского приюта получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2021 году было принято решение капитально отремонтировать строение. Во время проведения работ его внешний вид приблизили к изначальному историческому облику. Строительные леса с обновленного здания еврейского сиротского приюта сняли в сентябре 2022 года.