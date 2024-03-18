В границах территории «сиротского еврейского приюта» разрешили застройку

Участок, на котором ранее располагался выставочный комплекс «Балтик-Экспо» на Острове, попал в границы территории объекта культурного наследия «Здание сиротского еврейского приюта». На этой территории разрешено строительство, однако застройщикам предстоит соблюсти ряд условий. Информация об этом содержится в приказе региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия, опубликованном на портале правовой информации.



Приказ устанавливает зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание сиротского еврейского приюта, 1904-1905 годы», расположенного по ул. Октябрьской, 3, а также утверждает требования к градостроительным регламентам в границах территории памятника.

Полностью запрещено строительство около здания приюта и синагоги вдоль ул. Октябрьской и на участке Набережной Карбышева в районе моста.

Участок бывшего «Балтик-Экспо» отнесен к зоне ЗРЗ-5, в которой допускается размещение строений, зданий, сооружений максимальной высотой 27 метров, «с возможностью размещения высотных акцентов (купола, башни, фронтоны, аттики) при условии, что их собственная высота от кровли до верха конструкции не превышает 3 метров (без учета шпилей, флюгеров, флагштоков)». Максимальный процент застройки может составлять 80%.





Напомним, ранее стало известно о намерении службы охраны памятников изменить зоны охраны приюта, чтобы восстановить утраченное здание с башенкой, располагавшееся вплотную к исторической постройке.

Напомним также, что в 2021 году предприниматели Петр Гриценко и Александр Пономарев продали принадлежавшие им 100% акций в АО «Балтик-Экспо» компании «Нивелир-Запад» (99,9% акций) и сегодняшнему депутату регионального Заксобрания Валерию Макарову (0,003%). Генеральным директором АО «Балтик-Экспо» стала Кристина Евгеньевна Верхолаз. Ее отчество и фамилия совпадают с именем и фамилией бизнес-партнера Валерия Макарова, другого депутата-застройщика Евгения Верхолаза.

В сентябре 2021 года областное отделение Союза архитекторов проводило по заказу АО «Балтик-Экспо» конкурс на концепцию застройки территории выставочных павильонов в границах Солнечного бульвара и набережной Карбышева. Победителя тогда не определили. При этом сообщалось, что на территории запланирован комплекс «Рыбная деревня-3», в котором предполагалось возведение среднеэтажных и частично многоэтажных зданий.

Региональные власти на прошлой неделе сообщили, что не знакомы с концепцией застройки территории на месте снесенных в конце 2023 года выставочных павильонов «Балтик-Экспо». Как отметили в пресс-службе правительства со ссылкой на главного архитектора региона Евгения Костромина, концепция застройки территории, а также информация о сроках ее освоения на рассмотрение не поступала. «Строительство объектов на этой территории допустимо в соответствии с градостроительными регламентами на усмотрение собственника», — отметили в правительстве.