«Верю в чудо» выиграли 8,65 млн рублей на помощь детям с онкогематологическими заболеваниями

Благотворительный центр «Верю в чудо» стал одним из победителей первого конкурса фонда президентских грантов в 2024 году. Организация выиграла 8,65 млн рублей на проект «Мираклион» по развитию комплексного сопровождения семей с детьми, болеющими онкогематологическими заболеваниями.

«Психолого-социальная реабилитация семей с детьми с онкологическими заболеваниями подразумевает междисциплинарное сотрудничество специалистов: психологов; медицинских психологов; социальных работников; волонтёров; педагогов», — отмечается в заявке.

В рамках проекта планируется провести три смены выездного семейного лагеря «Мираклион», два фандрайзинговых мероприятия с участием семей-выпускников программы реабилитации и организацию выездного лагеря «Мираклион Мастерс» для выпускников программы. «По завершению проекта планируется создать группу взаимопомощи из семей, кто прошел программу реабилитации для тех, кто только столкнулся с онкологическим заболеванием у ребенка», — отмечается в документации.

Среди победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году также оказались клуб соколиной охоты «Бусидо» с проектом «Перелётные учителя заботы. Уроки бережного отношения к природе от приюта диких птиц Куршской косы в городах России» (3,6 млн рублей), Калининградский инновационно-технологический центр с идеей проведения фестиваля в честь немецкого физика Густава Кирхгоффа, окончившего Кенигсбергский университет (1,7 млн рублей), общественная организация «Сила людей» с проектом по развитию центра социальной адаптации для освободившихся из мест лишения свободы и находящихся под надзором людей (3 млн рублей) и др.

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