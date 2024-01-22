Калининградскую область собираются включить в эксперимент по легализации гостевых домов

Минэкономразвития РФ предлагает включить в эксперимент по установлению правового статуса гостевых домов Калининградскую область, а также Алтай, Алтайский край и Республику Дагестан. Ведомство подготовило поправки к рассмотрению соответствующего законопроекта во втором чтении, сообщает ТАСС.

«Законопроектом, принятым в первом чтении, предусматривалось три региона-участника: Крым, Севастополь и Краснодарский край. Много запросов от туристических регионов на то, чтобы тоже участвовать в эксперименте. Поэтому мы будем предлагать расширять эксперимент до семи субъектов, добавив туда Республику Алтай, Алтайский край, Республику Дагестан и Калининградскую область», — сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков во время круглого стола комитета Госдумы по туризму.

По его словам, министерство также предлагает дать регионам право контролировать соблюдение требований за деятельностью гостевых домов. Вахруков отметил, что соответствующие поправки согласованы заинтересованными федеральными ведомствами.

Законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов был принят в первом чтении в ноябре 2023 года. Согласно документу, такие объекты должны включаться в единый перечень классифицированных гостиниц. Для этого в гостевом доме должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать тысячу квадратных метров. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Эксперимент планируют проводить с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.