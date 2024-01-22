Алиханов: «Росатом» выдал документы на ввод в эксплуатацию онкоцентра

В понедельник, 22 января, госкорпорация «Росатом» выдала документы о вводе в эксплуатацию онкологического центра в поселке Родники Гурьевского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.



«Медицинского сооружения такого масштаба в регионе еще не было. Почти 45 тысяч квадратных метров, оснащенных 28 единицами „тяжелого“ оборудования, в том числе системами лучевой терапии — двумя линейными ускорителями, ОФЭКТ, аппаратами МРТ, КТ, ангиографом, гамматерапевтическим аппаратом контактного облучения, маммографами, рентген-аппаратами, эндоскопическими системами и многим другим», — отметил Алиханов.

По его словам, на следующей неделе онкоцентр приступит к получению медицинских лицензий. Первых пациентов учреждение примет в апреле текущего года, заверил губернатор.

До этого в областном правительстве обещали ввести онкоцентр в эксплуатацию в декабре 2023 года. Осенью в учреждении было смонтировано медицинское оборудование. Проектом предусмотрены поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, а также шесть операционных. В здании установили свыше 40 инженерных систем.

Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. За все время возведения онкоцентра подрядчику насчитали неустойку почти на полмиллиарда рублей.