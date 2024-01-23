Минздрав: смертность от онкологии в Калининграде ниже, чем в регионах с онкоцентрами

Министерство здравоохранения Калининградской области утверждает, что онкослужба в регионе развивается независимо от онкоцентра, и смертность от онкологии в регионе ниже, чем в регионах, где есть онкоцентры. Об этом минздрав сообщил, отвечая на комментарии на странице губернатора региона.



«Онкослужба в регионе последние годы развивалась и развивается независимо от того, есть онкоцентр или нет. Подтверждение тому — смертность от злокачественных новобразований по многим видам в нашем регионе ниже, чем по Северо-Западу, то есть чем в регионах, где такие онкоцентры есть. Просто теперь в большинстве своём служба будет сосредоточена в одном месте», — сообщил минздрав. При этом данных о показателях смертности он не привел.



Также чиновники пояснили, что обращение пациентов в онкоцентр будет не напрямую, а по направлению онкологов или терапевтов поликлиник. «Онкологические центр будет регионального подчинения. ПЭТ-КТ там не предусмотрен, о чем мы уже неоднократно говорили», — написал минздрав.