Губернатор: медицинских кадров не хватает практически во всех регионах страны

Медицинских кадров не хватает не только в Калининградской области, но и практически во всех регионах страны. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира «Вконтакте» 23 января.

«Действительно, проблема дефицита кадров здравоохранения присутствует. Присутствует не только в нашем регионе, практически во всех регионах нашей страны. Тем не менее в Калининградской области по врачебному персоналу у нас отмечается устойчивый положительный прирост численности», — сообщил глава региона.

По его словам, с 2017 года в регионе начали внедрять специальную кадровую программу, и с тех пор количество врачей увеличилось на 330 человек. «В прошлом году прибавилось в [медицинской] системе 67 человек. Это при том, что у нас, конечно, и уходят врачи из специальности. Я говорю вам сальдо, то есть уже итоговый результат за вычетом тех, кто уходит», — сказал Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что все специалисты «имеют соответствующие дипломы аккредитованных образовательных организаций, постоянно участвуют в повышении квалификации», проходят аккредитацию. «Больше 17% врачей, которые трудятся в подведомственных минздраву учреждениях, имеют высшую квалификационную категорию, порядка 70 врачей-кандидатов в медицинских наук, пять докторов наук у нас работает, поэтому знаем проблему кадровую, не просто знаем, но и работаем с ней уже не первый год», — сказал губернатор.