Алиханов: закупку систем мониторинга глюкозы для больных диабетом детей планируем в феврале

Закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) для больных сахарным диабетом первого типа детей планируют провести в феврале. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии «ВКонтакте» во вторник, 23 января.



«На 2024 год мы запланировали финансирование в размере 34,4 млн, торги организованы. Средства до нас были доведены 18 января. В феврале мы планирует осуществить закупку и потом поставки станут ритмичными», — сообщил губернатор.

Как уточнил губернатор, власти планируют выделять каждому больному ребенку по два устройства мониторинга глюкозы в месяц.

Напомним, в регионе сложилась конфликтная ситуация, связанная с выдачей систем непрерывного мониторинга глюкозы для несовершеннолетних. Согласно ряду нормативных документов, власти должны бесплатно выдавать все необходимые лекарственные препараты и средства диагностики, однако в Калининградской области такая практика никогда не применялась.

Ситуация, связанная с отказом региональных властей бесплатно выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы, была рассмотрена на уровне Следственного комитета РФ. Тогда председатель организации Александр Бастрыкин распорядился провести проверку, после чего было заведено несколько уголовных дел. Но в скором времени их прекратили, и далеко идущих последствий у этого решения не было.

В декабре 2023 года стало известно, что в Калининградской области приступят к выдаче систем за счет федерального финансирования.