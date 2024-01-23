Алиханов: общественный транспорт реже ходит по вечерам из-за серьезной нехватки водителей

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Длительное ожидание общественного транспорта в Калининграде в вечернее время связано с острой нехваткой водителей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время прямой линии «ВКонтакте» во вторник, 23 января.

«Невыполнение вечерних рейсов происходит из-за очень серьезной нехватки водителей. Те, кто выезжают у нас в первый рейс в шесть утра, после обеда уже вырабатывают разрешенное время за рулем, а на полноценную вторую смену у нас резерва, к сожалению, нет», — объяснил Алиханов.

Со слов губернатора, власти пытаются решить эту проблему путем обучения новых сотрудников: «У нас начата подготовка водителей в лицензированном учебном центре, которая три месяца длится, набрали уже 11 будущих водителей. Учитывая сроки обучения, они выйдут уже летом этого года».

Напомним, что в конце октября власти Калининграда признали, что вечерние сходы с маршрутов общественного транспорта «вызваны серьёзной нехваткой водителей категории „D“ у всех перевозчиков». Первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков отмечал, что из-за нехватки водителей в Калининграде фиксируются сходы с маршрутов даже в час пик.

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