В мэрии Калининграда выяснили причину схода автобусов с линии в час пик

В мэрии Калининграда выяснили причину схода автобусов с линии в час пик
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В мэрии Калининграда установили причину схода муниципальных автобусов с линии в час пик. Ситуацию в пятницу, 16 июня, прокомментировал журналистам во время рабочего выезда первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

«Как я и обещал, мы разобрались с этой ситуацией, — заявил Шлыков. — У нас действительно сейчас наблюдаются некоторые сходы, связанные с тем, что у нас дефицит водительского состава. Кто пользуется общественным транспортом, и следит за СМИ, тот знает, что мы регулярно даем объявления о том, что нам требуются водители».

Чиновник добавил, что муниципалитету сложно найти водителей на зарплату 55 тысяч рублей в месяц.

«Средняя зарплата по отрасли — порядка 80 тысяч, — продолжил он. — У частников зарплаты и того меньше. У них зарплата (то, что мы можем по налоговой отчетности увидеть) порядка 20 тысяч рублей. Средний возраст водителей — больше предпенсионный. у нас текучка кадров не из-за того, что люди убегают, а из-за того, что они просто уходят на пенсию по возрасту».

Увеличение стоимости проезда на 3 рубля (для оплачивающих проезд наличными — на 9 рублей), как уверяет Шлыков, позволит увеличить зарплату водителям «не кратно, но чуть-чуть» и тем самым удержать существующих водителей и привлечь новых.

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