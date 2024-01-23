Алиханов: меня задевают обвинения в сносе исторических зданий

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов заявил, что его «задевают» обвинения в том, что в Калининградской области сносятся исторические здания. По его мнению, в последние годы для сохранения исторического наследия делается очень многое. Речь об этом во вторник, 23 января, шла во время прямого эфира на странице Алиханова во «ВКонтакте».

«Сколько вы еще планируете снести исторических зданий?» — спросили зрители у главы региона во время эфира. Алиханов ответил, что его «задевают» такие вопросы и с их постановкой он не согласен.

«Я — человек, который за эти годы достаточно толстую шкуру приобрел. Но меня, честно говоря, задевают все еще такие вопросы. Видимо, не потерял я еще чувствительность к определенным темам. Но по моему личному поручению (и я много лет уже прошу депутатов наших поддержать эти предложения, и они мне в этом не отказывают) мы выделяем больше миллиарда рублей на дополнительный ремонт жилых домов, например. И огромное количество домов на Комсомольской, Красной и много-много где еще... на Мира, <...> на Московском [проспекте], вокруг Музейного квартала, Черняховск, Железнодорожный... это все мои личные поручения. Поэтому, честно говоря, я не очень понимаю, когда меня спрашивают по поводу того, что я чего-то сношу», — сказал Алиханов.

По мнению главы региона, «столько, сколько было сделано за последние годы в части сохранения исторического наследия, мало когда делалось».

«У нас есть программа восстановления объектов культурного наследия и вовлечения их в экономический оборот, больше 4 млрд рублей мы выделили для того, чтобы восстановить объекты такие как Понарт, как форт № 3 в городе Калининграде, замок Тапиау... сейчас все перечислять не буду. Поэтому, когда молодые люди задают такие вопросы, я смущаюсь — у меня такое ощущение, что они в каком-то информационном пузыре живут», — добавил глава региона.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter