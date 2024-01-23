Глава региона: повлиять на тарифы «Калининградгазификации» я не могу

Региональные власти не могут повлиять на тарифы по обслуживанию газового оборудования, напомнил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире «ВКонтакте» 23 января.

«У нас было большое количество трагических происшествий в стране, инцидентов со взрывом газового оборудования. У нас обрушивались подъезды, целые дома, гибли люди. К сожалению, это очень часто происходило по вине организаций, которые только на бумаге осуществляли контроль исправности газового оборудования. Этот рынок был относительно свободным, и зачастую эти частные организации злоупотребляли, не проводили реальных проверок, что приводило к трагедиям. На федеральном уровне было принято законодательство, что в каждом регионе определяется единый заказчик, одна организация, которая занимается этим контролем», — сказал Алиханов.

В Калининградской области исключительным правом на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделена «Калининградгазификация». «Тарифы эта организация практически не меняла. Каждый человек имеет свой набор оборудования в своем доме или квартире. Их стоимость разная. Тарифы указаны на сайте „Калининградгазификации“. К сожалению, повлиять на это со своего уровня я не могу. Насколько я понимаю, коллеги из ФАС России обоснованность этих тарифов проверяют и контролируют», — заявил губернатор.

Напомним, с 1 января 2024 года Россия перешла на новую систему техобслуживания газового оборудования в жилых домах. По данным властей на 9 января, заявки для заключения новых договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования в регионе подали 48% от общего количества собственников.