Заявки на новые «газовые» договоры в регионе подали около 50% собственников

Заявки для заключения новых договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования в регионе подали 48% от общего количества собственников. Об этом «Новому Калининграду» сообщил во вторник, 9 января, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



По данным властей, через личный кабинет на сайте «Калининградгазификации» было подано 105 тысяч заявок, через МФЦ — 41 тысяча, через центр обслуживания клиентов — 45 тысяч, в рамках публичной оферты — 32 тысячи.

Всего на сегодняшний день поступило 238 тысяч заявок, отметил Дмитрий Лысков. «Отработано „Калининградгазификацией“ и передано на подпись заявителям 220 тысяч, в том числе акцептовано путем публичной оферты 32 тысячи», — добавил он.