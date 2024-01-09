Заявки на новые «газовые» договоры в регионе подали около 50% собственников

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Заявки для заключения новых договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования в регионе подали 48% от общего количества собственников. Об этом «Новому Калининграду» сообщил во вторник, 9 января, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По данным властей, через личный кабинет на сайте «Калининградгазификации» было подано 105 тысяч заявок, через МФЦ — 41 тысяча, через центр обслуживания клиентов — 45 тысяч, в рамках публичной оферты — 32 тысячи.

Всего на сегодняшний день поступило 238 тысяч заявок, отметил Дмитрий Лысков. «Отработано „Калининградгазификацией“ и передано на подпись заявителям 220 тысяч, в том числе акцептовано путем публичной оферты 32 тысячи», — добавил он.

Всего, как уточнили в областном правительстве, в регионе должно быть оформлено 498 тысяч новых «газовых» договоров. Жители региона жаловались на многочасовые очереди в филиалах «Калининградгазификации» и МФЦ. В конце декабря было объявлено, что договор можно заключить на условиях публичной оферты. В «Калининградгазификации» сообщили, что собственнику квартиры достаточно отправить на электронный адрес oferta@gaz39.ru номер своего лицевого счёта. Подробнее об этом читайте в материале «Нового Калининграда» по ссылке.

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