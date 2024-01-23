Губернатор: реконструкция поликлиники на Расковой возобновится, когда позволит погода

Работы по реконструкции здания поликлиники на улице Марины Расковой должны возобновиться, когда позволят погодные условия. Об этом во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» во вторник, 23 января, сообщил губернатор Антон Алиханов.



«Подрядчик по контракту обязан [поликлинику] в этом году построить. Сейчас, понятно, не самая располагающая погода к строительству. Но как только она будет позволять, они вернутся к продолжению этой реконструкции. Здание <...> будет соответствовать всем нормам, нам не нужно будет наших стариков гонять на третий этаж, заставлять подниматься для прохождения рентгенографии, например. То есть у нас вся диагностика, в том числе для старшего поколения, она будет на первом этаже. То есть там будет правильная логистика», — сказал губернатор.

Он вновь подчеркнул, что на объекте ведется именно реконструкция, а не новое строительство. Также Алиханов заявил, что единственным «интересным элементом» экстерьера старого здания были закругленные балконы. «К сожалению, без сноса этих несущих стен реконструировать здание было невозможно. Мы показали проект строительства, как это будет выглядеть уже после, потому что здание изменится чуть-чуть в объеме. Но там, в этом проекте, как раз предусмотрены вот те самые исторические балконы, контуры красивые и так далее. То есть они будут все воспроизведены, и это будет максимально похоже на то, как это было, с точки зрения формы и архитектурного именно решения», — сказал Алиханов.