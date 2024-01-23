Торговые объекты в Калининграде за год подорожали на 53%

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Торговые объекты в Калининграде в декабре 2023 года по сравнению с декабрём 2022 подорожали на 53%. Сейчас их средняя стоимость составляет порядка 160 тыс. рублей за кв. метр. Данные приводит «Авито Недвижимость».

По информации сервиса, спрос и предложение в этом сегменте рынка снизились на 10 и 11% соответственно. При этом на 13% чаще калининградцы стали интересоваться арендой торговых площадей. Предложений в этом сегменте рынка стало меньше на четверть. Месяц аренды торгового помещения обходится в Калининграде в среднем в 889 рублей за кв. метр. За год цена выросла на 5%.

В среднем по стране стоимость покупки и аренды торговых площадей за год выросла на 12 и 7% соответственно. Приобрести объект можно в среднем за 23,5 млн рублей, арендовать — за 100 тыс. в месяц.

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