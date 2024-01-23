Алиханов подтвердил, что детский лагерь в Филинской бухте планируют открыть в 2026 году

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Открытие детского спортивного центра наподобие «Балтартека» в Филинской бухте запланировано на 2026 год. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире «Вконтакте» во вторник, 23 января.

По словам губернатора области, подрядчик менял проектную документацию. Алиханов отметил, что это федеральный проект, который правительство области не контролирует, «только оказываем содействие какое-то».

«Детский центр будет функционировать в статусе федерального учреждения. Там будет круглогодичный режим, там будет спортподготовка, оздоровление обучение детей: подростки, молодые спортсмены, в том числе с особенными потребностями. И, конечно, в первую очередь из числа жителей Калининградской области», — добавил Антон Алиханов.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» допустил создание в Калининградской области детского центра наподобие «Артека» или «Орленка». Круглогодичный спортивный лагерь решили построить в поселке Филино. Стоимость первой очереди строительства составила 6,5 млрд рублей.

В первый и второй этап вошло возведение объектов на участке площадью 56 гектаров: там в итоге должны появиться учебно-образовательный центр, универсальный спортивно-культурный комплекс, стадион, жилой и медицинский блоки, плавательный бассейн, ледовая арена, два поля для регби и другие объекты.

Ранее гендиректор Единого заказчика в сфере строительства Карен Оганесян тоже заявлял, что детский центр планируют возвести в 2026 году.

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