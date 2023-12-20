Детский центр в Филинской бухте хотят полностью построить в 2026 году

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Детский центр на берегу Балтийского моря в Калининграде планируют возвести в 2026 году. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора Единого заказчика в сфере строительства Карена Оганесяна.

«Реализация идет. Сейчас строители активно работают. Экспертизу получили по первому и по второму этапу. По первому этапу уже приступили к реализации... Планируем в 2025 году начать сдавать эти объекты», — пояснил гендиректор.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» допустил создание в Калининградской области детского центра наподобие «Артека» или «Орленка». Круглогодичный спортивный лагерь решили построить в поселке Филино. Стоимость первой очереди строительства составила 6,5 млрд рублей. В первый и второй этап вошло возведение объектов на участке площадью 56 гектаров: там в итоге должны появиться учебно-образовательный центр, универсальный спортивно-культурный комплекс, стадион, жилой и медицинский блоки, плавательный бассейн, ледовая арена, два поля для регби и другие объекты.

«Там теперь мрак натуральный!»: что происходит в Филинской бухте, где строят детский лагерь (фото)

Власти обещали не ущемлять права рыбаков и отдыхающих — оставить существоваший в бухте слип для лодок и возможность подхода к пляжу. В октябре 2022 года стало известно, что, несмотря на заверения властей сохранить доступ к слипу, его уже разобрали. Вскоре строители соорудили рядом новый слип, которым некоторое время пользовались рыбаки и ловцы янтаря. Однако позже выяснилось, что и он находится в зоне строительства — весной 2023 года его тоже демонтировали, а профлисты ограждения стройки сдвинули ближе к центру пляжа, отхватив еще кусок побережья. В итоге лагерь забирает примерно треть пляжа Филинской бухты — доступ на территорию планируют ограничить и ввести пропускной режим. В областном правительстве пообещали, что остальная территория бухты останется общедоступной.

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