Детский центр в Филинской бухте хотят полностью построить в 2026 году

Детский центр на берегу Балтийского моря в Калининграде планируют возвести в 2026 году. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора Единого заказчика в сфере строительства Карена Оганесяна.



«Реализация идет. Сейчас строители активно работают. Экспертизу получили по первому и по второму этапу. По первому этапу уже приступили к реализации... Планируем в 2025 году начать сдавать эти объекты», — пояснил гендиректор.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» допустил создание в Калининградской области детского центра наподобие «Артека» или «Орленка». Круглогодичный спортивный лагерь решили построить в поселке Филино. Стоимость первой очереди строительства составила 6,5 млрд рублей. В первый и второй этап вошло возведение объектов на участке площадью 56 гектаров: там в итоге должны появиться учебно-образовательный центр, универсальный спортивно-культурный комплекс, стадион, жилой и медицинский блоки, плавательный бассейн, ледовая арена, два поля для регби и другие объекты.

«Там теперь мрак натуральный!»: что происходит в Филинской бухте, где строят детский лагерь (фото)