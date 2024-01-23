«Храброво» : загрузка первого авиарейса Калининград — Челябинск составила 98%

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Авиакомпания Smartavia начала выполнять регулярные полеты по маршруту Челябинск-Калининград-Челябинск. Загрузка первого рейса, который состоялся 20 января, составила 98 процентов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво».

«Smartavia будет выполнять рейсы из Калининграда в Челябинска один раз в неделю по субботам до 7 марта 2024 года включительно, по пятницам — с 8 марта по 6 апреля 2024 года и по воскресеньям — с 7 апреля 2024 года. Время в пути составляет 4 часа 30 минут. По данному направлению Smartavia действуют субсидированные тарифы», — уточнили в «Храброво».

Посмотреть расписание рейсов можно на сайте аэропорта.

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