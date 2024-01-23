Облвласти планируют закупить томограф для больницы в Советске в 2024 году

Областные власти планируют приобрести новый томограф для больницы в Советске в текущем году. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии «ВКонтакте» во вторник, 23 января.

«Да, действительно, у нас в настоящее время сейчас в Советской горбольнице функционирует один рентген-аппарат, который расположен в поликлинике для взрослого населения. В текущем году для Советской больницы мы планируем купить современный рентген-аппарат, больше 20 млн рублей на это предусмотрели, при этом по нашему проекту модернизации первичного звена в декабре прошлого года мы поставили новый флюорограф и новый маммограф там же», — объяснил губернатор.

Со слов Алиханова, транспортировка пациентов из Славска в Советск — это временная мера: «По поводу Славской больницы: из Славска в Советск направляются только пациенты с экстренной патологией, то есть с травмами. Это вынужденная мера на время проведения ремонта в рентген-кабинете, поэтому мы надеемся, что там в скором времени там будет установлен новый рентген-аппарат, который в прошлом году уже купили». Как сообщил губернатор, пациентов из Немана отправляют в Советск тоже только с серьёзными травмами.