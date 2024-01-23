Облвласти планируют закупить томограф для больницы в Советске в 2024 году

Все новости по теме: Медицина

Областные власти планируют приобрести новый томограф для больницы в Советске в текущем году. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии «ВКонтакте» во вторник, 23 января.

«Да, действительно, у нас в настоящее время сейчас в Советской горбольнице функционирует один рентген-аппарат, который расположен в поликлинике для взрослого населения. В текущем году для Советской больницы мы планируем купить современный рентген-аппарат, больше 20 млн рублей на это предусмотрели, при этом по нашему проекту модернизации первичного звена в декабре прошлого года мы поставили новый флюорограф и новый маммограф там же», — объяснил губернатор.

Со слов Алиханова, транспортировка пациентов из Славска в Советск — это временная мера: «По поводу Славской больницы: из Славска в Советск направляются только пациенты с экстренной патологией, то есть с травмами. Это вынужденная мера на время проведения ремонта в рентген-кабинете, поэтому мы надеемся, что там в скором времени там будет установлен новый рентген-аппарат, который в прошлом году уже купили». Как сообщил губернатор, пациентов из Немана отправляют в Советск тоже только с серьёзными травмами. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter