Директора калининградской логистической компании обвиняют в контрабанде сигарет на 54 млн

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора логистической компании. Он обвиняется по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление выявлено по результатам оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального управления ФСБ России и погрануправления.

По версии следствия, в 2020 году директор ООО «КаргоГарантЛогистик» организовал контрабанду табачных изделий из Калининградской области на территорию иностранного государства, используя грузовой транспорт фирмы. Обвиняемый дал указание работникам подконтрольных ему организаций поместить в прицеп фуры табачные изделия общей стоимостью свыше 54 млн рублей, изъяв оттуда ранее задекларированный товар. Однако на таможенном посту контрабандный груз был обнаружен и изъят.

Уголовное дело направлено в Нестеровский районный суд для рассмотрения по существу.