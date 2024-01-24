В Зеленоградске на въезде в город желтого и голубого котов развели в разные стороны

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В Зеленоградске на кольце по ул. Тургенева на въезде в город поменяли местами трех котов в композиции, символизирующей кошачий образ города. Раньше рядом стояли желтый и голубой кот, в настоящее время желтого кота убрали в сторону. Местные власти в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили, что изменения связаны с дизайнерским решением.

Композиция, состоящая из трех котов в цветах герба Зеленоградска (желтый, голубой и зеленый) была установлена на кольце на ул. Тургенева в феврале 2019 года. При этом желтый кот стоял рядом с голубым, зеленый — с другой стороны надписи «Зеленоградск».

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Фото: газета «Волна», 2019 год

В декабре 2023 г. желтый и зеленый коты поменялись местами — теперь рядом с голубым стоит зеленый. В администрации Зеленоградского округа утверждают, что в смене цветовой гаммы нет никакой политической подоплеки.

«Цветовое решение обновленной въездной надписи на кольце по ул. Тургенева в Зеленоградске определено в соответствии с брендингом города и дизайнерским решением. Дополнительные факторы на определение цветовых решений не повлияли», — говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда».

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Фото: РИА «Балтик плюс», 2023 год

Отметим, что в новом брендинге Зеленоградска, утвержденном постановлением местной администрации в 2022 году, желтый цвет отсутствует в принципе, а бренд представляет собой шестиугольники с изображениями кота, розы и моря. Цветовая гамма включает голубой, темно синий и зеленый цвета.

«Синий — цвет Балтийского моря. Он производит впечатление спокойствия, невозмутимости и порядка. Также добавляется ощущение важности и глубокомыслия. Голубой цвет олицетворяет свежесть, чистоту и умиротворенность. Зеленый цвет — олицетворение природы. Зеленоградск позиционирует себя как экологически чистое пространство», — отмечается в брендбуке округа.

Напомним, в марте 2022 года калининградский аэропорт «Храброво» изменил цветовую гамму своего логотипа. Вместо желто-голубого он стал красно-голубым. Пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун заявила корреспонденту «Нового Калининграда», что это «ни с чем не связано».

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