Автобусную остановку на проспекте Победы хотят сместить вглубь Центрального парка

Власти Калининграда планируют сместить одну из автобусных остановок на проспекте Победы вглубь Центрального парка. Речь об остановочном пункте у центрального входа в парк. План работ обсуждали во время эфира центра развития «ГорПросвет» во вторник, 23 января.



Сместить остановку планируют с целью расширить тротуар. Соответствующий земельный участок уже размежёван под общественную территорию. Ранее земля рядом с кирхой королевы Луизы принадлежала Калининградской епархии РПЦ. О её добровольной передаче договорились городские власти. Было отмечено, что работа вместе с оформлением документов заняла несколько лет.

При реконструкции тротуара планируют использовать историческую плитку. Обновить хотят участок протяжённостью 150 метров с одной стороны проспекта Победы от входа в Центральный парк до ул. Пушкина.

Более детально обсудить реконструкцию и показать, как будет выглядеть территория после ремонта, в «ГорПросвете» обещали в ходе одного из следующих эфиров.

О том, на каких улицах планируют отремонтировать тротуары в 2024 году, глава администрации Елена Дятлова сообщила в начале декабря.