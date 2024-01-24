В Калининграде приставы опечатали кафе, закрытое судом по иску местной жительницы (фото)

Калининградские приставы приняли меры по обеспечению судебного иска, связанного с деятельностью заведения общепита. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Ранее в суд обратилась жительница Калининграда с иском о прекращении работы кафе, расположенного на первом этаже многоквартирного дома. Также заявительница требовала демонтировать вентиляционную систему заведения с притоком в канал жилого здания и восстановить вентиляцию дома в соответствии с проектной документацией.

Суд принял решение о приостановке деятельности кафе, исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов. Сотрудники службы незамедлительно выехали на место и опечатали нежилое помещение.

«В настоящее время кафе не работает, посторонние запахи не поступают в вентиляционный канал жилого дома. Дальнейшая судьба заведения также будет решаться в суде», — отметили в УФССП.

Фото пресс-службы регионального УФССП