Синоптики прогнозируют региону в ночь на четверг порывы ветра до 24 м/с

В Калининградской области прогнозируют дальнейшее усиление юго-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, усиление ветра начнется со второй половины среды. Порывы могут достигать 18 метров в секунду, на побережье до 22 метров в секунду. При этом, как уточняет телеграм-канал Балтийского городского округа, с первой половины ночи 24-25 января ожидается дальнейшее усиление северо-западного, западного ветра, порывы которого на побережье могут достигать 24 м/с.

«Возможны падения деревьев, фрагментов крыш и других сооружений на людей и автомобили, временное нарушение электроснабжения. Соблюдайте осторожность!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный ветер будет только до вечера среды, а затем прогнозировалось постепенное его ослабление.