В АТОР предрекают России рост въездного турпотока в 3-4 раза в этом году

В Ассоциации туроператоров России допускают, что в 2024 году въездной турпоток в Россию вырастет в 3-4 раза благодаря электронной визе и хорошему спросу в азиатских странах. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил на пресс-конференции глава комитета по въездному туризму АТОР, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.

«Прогнозы — дело неблагодарное, туризм зависит от множества факторов. Тем не менее мы прогнозируем 3-4-кратный рост в 2024 году. Основная надежда — на туристов из стран Азии. Причины такого прогноза — мы к сезону уже подходим с действующей и хорошо себя зарекомендовавшей электронной визой. Надеемся, что заработает полностью безвизовый режим с Китаем и Ираном. И по географии мы не ожидаем больших изменений — это страны ЮВА — Китай, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Индия и страны Ближнего Востока», — сказал Мусихин.

Еще один фактор роста въездного турпотока, по его словам, — это ослабевший рубль, благодаря которому для иностранцев снизились цены на все услуги, включая отели, музеи и прочее. Увеличить число иностранных туристов могло бы расширение перевозки, причем речь идет и о количестве рейсов и, самое главное, о географии. Важным он назвал также и решение вопроса с возможностью безналичной оплаты внутри страны для иностранных туристов.

Как отмечает информагентство, в Минэкономразвития рассчитывают к 2030 году нарастить въездной турпоток до 16 млн туристов, которые будут приезжать из 17 приоритетных стран Ближнего Востока и Азии.