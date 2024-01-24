В «Храброво» прогнозируют рост пассажиропотока до 4,5 млн человек в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора аэропорта Александра Корытного.



«В 2023 году мы обслужили рекордное количество пассажиров — больше 4,3 млн. В 2024 году результат будет не хуже. По предварительным прогнозам, — 4,5 млн пассажиров и более», — заявил Корытный.

Он также отметил, что аэропорт будет обслуживать те же направления, которые действовали в летнем расписании 2023 года. «Какого-то нового направления, по которому раньше рейсы точно не выполнялись, не будет. Прогнозируем увеличение частотности полётов по действующим авиалиниям», — сказал Корытный.

Собственник аэропорта «Храброво» — холдинг «Новапорт» — приступил к реализации проекта по реконструкции аэровокзального комплекса. Компания утвердила техзадание, по которому запланирована двухэтажная пристройка к основному зданию. Сообщалось, что общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе приёма багажа, составит 10 тыс.кв. метров. Предполагается, что после реконструкции «Храброво» будет способен обслуживать порядка 6,5-7 млн пассажиров в год. На сегодня мощности аэропорта позволяют принимать до 5 млн человек. Строительство планируют начать в 2025 году.