РПЦ призывает положить конец празднованию в России Хэллоуина и Дня святого Валентина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против празднования в России Хэллоуина и Дня святого Валентина. Об этом он заявил в среду, выступая с докладом на открытии XXXII Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце, пишет «Интерфакс».

«Слава Богу, на законодательном уровне была запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви — свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными», — сказал патриарх, предложив для исправления ситуации ввести в школах курс семьеведения.

Также, по мнению патриарха, большой вред воспитанию наносит празднование в российских школах Хэллоуина. «Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, вообще противоречащей нашим принципам — историческим, нравственным, религиозным», — призвал глава РПЦ